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رويترز عن وزير المالية الإسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل

Lebanon 24
08-07-2024 | 08:44
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