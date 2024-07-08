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النائب عن تحالف اليسار ديفيد غيرو للجزيرة: على ماكرون أن يقدم استقالته أو أن يتعايش مع تحالفنا

Lebanon 24
08-07-2024 | 08:58
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