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فرنسا والإكوادور تدعوان لاجتماع عاجل لمجلس الأمن اليوم بشأن قصف روسيا لمستشفى للأطفال في كييف (الجزيرة)

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:58
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