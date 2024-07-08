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بن غفير: نتنياهو يعمل كحكومة رجل واحد ويتخذ القرارات بمفرده ويعزل شركاءه الطبيعيين في الحكومة (الميادين)

Lebanon 24
08-07-2024 | 13:08
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