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هنية: التصعيد العسكري الإسرائيلي قد يعيد المفاوضات إلى "المربع الأول"

Lebanon 24
08-07-2024 | 13:38
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