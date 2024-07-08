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الخارجية الأميركية: سترون خطوات محددة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو في البيان الختامي للحلف

Lebanon 24
08-07-2024 | 15:14
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