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يديعوت أحرونوت: الجيش هاجم شمال غزة بقوة كي يجبر حماس على الرضوخ وتقديم المزيد من التنازلات خلال المفاوضات ولكن حماس ردت بعمليات قاتلة في حي تل الهوى

Lebanon 24
08-07-2024 | 17:17
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