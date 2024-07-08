يديعوت أحرونوت: الجيش هاجم شمال غزة بقوة كي يجبر حماس على الرضوخ وتقديم المزيد من التنازلات خلال المفاوضات ولكن حماس ردت بعمليات قاتلة في حي تل الهوى

Lebanon 24