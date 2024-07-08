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الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب أهدافا له في مدرسة في النصيرات وسط غزة

Lebanon 24
08-07-2024 | 18:32
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