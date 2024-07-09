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هيئة البث الإسرائيلية: وفد التفاوض الإسرائيلي ناقش في القاهرة مسألة إنشاء حاجز تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة
Lebanon 24
09-07-2024
|
02:03
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