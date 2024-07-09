Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: لست قلقا من صحة بايدن العقلية

Lebanon 24
09-07-2024 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يجري اتصالين بالمستشار الألماني والرئيس الفرنسي لبحث اجتماع الناتو المرتقب
lebanon 24
09/07/2024 14:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيب وطاه وعالم فلك خططوا لتنفيذ انقلاب واختطاف المستشار الألماني!
lebanon 24
09/07/2024 14:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: الجميع يعلم أن مقترحات بوتين للسلام مع أوكرانيا ليست جادة
lebanon 24
09/07/2024 14:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: فوز الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الاتحاد الأوروبي مقلق ولا ينبغي التعود عليه (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/07/2024 14:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:07 | 2024-07-09
06:55 | 2024-07-09
06:24 | 2024-07-09
05:55 | 2024-07-09
05:48 | 2024-07-09
05:29 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24