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مصدر مصري: استمرار مفاوضات الهدنة في القاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف (سكاي نيوز)
Lebanon 24
09-07-2024
|
06:24
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