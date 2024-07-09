الرئيس ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الامني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربا على لبنان تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب

Lebanon 24