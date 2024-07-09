ميقاتي: موقفنا الثابت أن الاستقرار الدستوري يكون بإنتخاب رئيس الجمهورية فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الاخطار التي تتهدده

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