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ميقاتي: موقفنا الثابت أن الاستقرار الدستوري يكون بإنتخاب رئيس الجمهورية فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الاخطار التي تتهدده

Lebanon 24
09-07-2024 | 10:18
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