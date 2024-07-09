ميقاتي: نواصل العمل جميعا لانتظام حركة الحياة في لبنان على مستوى الاصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الاستثمار السياحي والنضال اقتصاديا وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الاعتداءات في الجنوب

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