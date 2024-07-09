29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": القصف المدفعي الاسرائيلي مستمر بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب مسبباً حرائق في الاماكن المستهدفة
Lebanon 24
09-07-2024
|
11:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي على الطريق العام بين بلدتيّ الضهيرة وعلما الشعب
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي على الطريق العام بين بلدتيّ الضهيرة وعلما الشعب
09/07/2024 19:52:05
09/07/2024 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": المدفعية الاسرائيلية تواصل القصف بقذائف من العيار الثقيل على اطراف بلدة الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": المدفعية الاسرائيلية تواصل القصف بقذائف من العيار الثقيل على اطراف بلدة الناقورة
09/07/2024 19:52:05
09/07/2024 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف منزل على جانب طريق كفرحمام-كفرشوبا بالقصف المدفعي الاسرائيلي
Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف منزل على جانب طريق كفرحمام-كفرشوبا بالقصف المدفعي الاسرائيلي
09/07/2024 19:52:05
09/07/2024 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة للطيران الحربي الاسرائيلي على بلدتي عيتا الشعب والخيام
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة للطيران الحربي الاسرائيلي على بلدتي عيتا الشعب والخيام
09/07/2024 19:52:05
09/07/2024 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"شو عبصير معا؟".. نجوى كرم تُهدد زوجها الاماراتي بطريقة غريبة! (صور)
Lebanon 24
"شو عبصير معا؟".. نجوى كرم تُهدد زوجها الاماراتي بطريقة غريبة! (صور)
03:07 | 2024-07-09
09/07/2024 03:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بحمالة صدر.. كارين رزق الله بإطلالة صيفية جريئة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
بحمالة صدر.. كارين رزق الله بإطلالة صيفية جريئة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
04:12 | 2024-07-09
09/07/2024 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
13:52 | 2024-07-08
08/07/2024 01:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن السيارة المُستهدفة على طريق دمشق - بيروت.. من كان في داخلها؟
Lebanon 24
معلومات عن السيارة المُستهدفة على طريق دمشق - بيروت.. من كان في داخلها؟
07:52 | 2024-07-09
09/07/2024 07:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: أطلت بلقطات رومنسية مع ابنها مارك.. تعرفوا إلى "كنة" الممثلة نادين الراسي (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: أطلت بلقطات رومنسية مع ابنها مارك.. تعرفوا إلى "كنة" الممثلة نادين الراسي (صور)
04:41 | 2024-07-09
09/07/2024 04:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:42 | 2024-07-09
15 شهيدا في قصف إسرائيلي أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس (الجزيرة)
12:37 | 2024-07-09
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدتي الجبين والناقورة
12:33 | 2024-07-09
وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان نتيجة صاروخ أصاب سيارة في الجولان اٌطلق من لبنان
12:31 | 2024-07-09
مصادر لرويترز: حزب الله يستخدم تكنولوجيا خاصة به للتصدي لقدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخباراتية
12:13 | 2024-07-09
وزير الأشغال: لدينا 4 مولدات للمطار ولدينا خطة طوارئ موجودة ولكن رفعنا الصوت كي لا تتحول خطة الطوارئ إلى خطة دائمة
12:10 | 2024-07-09
وزير الاشغال: نعد دراسة تفصيلية "لعدد السكانرات" المطلوبة للمنافذ البحرية والتمويل إما من قبل الدولة أو من قبل القطاع الخاص مع الحفاظ على السيادة
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
09/07/2024 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
09/07/2024 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
09/07/2024 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24