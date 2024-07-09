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"لبنان 24": القصف المدفعي الاسرائيلي مستمر بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب مسبباً حرائق في الاماكن المستهدفة

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:04
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