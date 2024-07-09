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رغم التقدم في قضايا جوهرية بمفاوضات غزة لكنها قد تستغرق أسابيع (الحدث)

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:06
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