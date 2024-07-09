مجلس الوزراء باشر الاستماع الى مداخلة مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك في ازمة الكهرباء اضافة الى مداخلة احد الضباط في ما يتعلق بالفيول في معمل الزوق الحراري (الجديد)

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