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مجلس الوزراء باشر الاستماع الى مداخلة مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك في ازمة الكهرباء اضافة الى مداخلة احد الضباط في ما يتعلق بالفيول في معمل الزوق الحراري (الجديد)

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:21
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