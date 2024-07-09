Advertisement

أخبار عاجلة

15 شهيدا في قصف إسرائيلي أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
09-07-2024 | 12:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على بوابة مدرسة تؤوي نازحين في عبسان في خان يونس إلى 29 شهيدا (الجزيرة)
lebanon 24
10/07/2024 00:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس
lebanon 24
10/07/2024 00:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: 13 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات
lebanon 24
10/07/2024 00:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة الفخاري شرقي خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
10/07/2024 00:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:47 | 2024-07-09
16:39 | 2024-07-09
16:37 | 2024-07-09
16:33 | 2024-07-09
16:15 | 2024-07-09
16:01 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24