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إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على محيط مدرسة في شرق خان يونس إلى 25

Lebanon 24
09-07-2024 | 13:46
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