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وصول 3 شهداء لمستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف منزل سكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة (الميادين)

Lebanon 24
09-07-2024 | 14:10
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