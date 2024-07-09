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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة في مبنى في المطلة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع

Lebanon 24
09-07-2024 | 15:08
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