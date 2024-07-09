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البيت الأبيض: علاقات الهند مع روسيا تتيح لها القدرة على أن تحث بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
09-07-2024 | 15:31
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