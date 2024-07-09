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اسوشييتد برس عن مسؤولين أميركيين: إعادة تركيب رصيف غزة العائم بضعة أيام لنقل المساعدات المتبقية ثم إزالته بشكل نهائي
Lebanon 24
09-07-2024
|
15:41
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