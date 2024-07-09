Advertisement

أخبار عاجلة

اسوشييتد برس عن مسؤولين أميركيين: إعادة تركيب رصيف غزة العائم بضعة أيام لنقل المساعدات المتبقية ثم إزالته بشكل نهائي

Lebanon 24
09-07-2024 | 15:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: يتم حاليا تحميل المساعدات التي تصل إلى قبرص وعملية إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر ستستأنف عندما يعاد تركيب الرصيف العائم (الحرة)
lebanon 24
12/07/2024 02:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: حاولنا إعادة تركيب رصيف غزة البحري أمس وفشلنا بسبب مشاكل فنية والطقس (الحرة)
lebanon 24
12/07/2024 02:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: سننقل الرصيف العائم في غزة إلى ميناء أسدود وليست لدينا أي معلومات بشأن توقيت إعادته (الجزيرة)
lebanon 24
12/07/2024 02:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز: أجزاء من الرصيف البحري الأميركي العائم تفككت ووصلت إلى شواطئ تل أبيب على بعد 70 كم من موقع تركيب الرصيف
lebanon 24
12/07/2024 02:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2024-07-11
19:10 | 2024-07-11
19:09 | 2024-07-11
19:08 | 2024-07-11
19:01 | 2024-07-11
19:01 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24