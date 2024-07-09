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الخارجية التركية: ندين قيام إسرائيل بقتل العشرات من المدنيين الأبرياء في مدرسة لجأ إليها الفلسطينيون في خان يونس
Lebanon 24
09-07-2024
|
17:17
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