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إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع النصر شمالي غزة والنصيرات وسط القطاع

Lebanon 24
09-07-2024 | 18:45
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