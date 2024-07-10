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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا ضمن رحلته المرتقبة إلى واشنطن خشية اعتقاله
Lebanon 24
10-07-2024
|
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