ميقاتي: الحكومة تولي ملف الكشف المبكر والوقاية من السرطان أولوية قصوى ونتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم ضمن خطة تأخذ في الاعتبار الامكانات المتاحة والأولويات

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