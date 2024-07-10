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مصادر لـ"سكاي نيوز": إنطلاق المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف اليوم تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين تحت رعاية الأمم المتحدة

Lebanon 24
10-07-2024 | 06:18
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