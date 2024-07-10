Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نطالب الدول بتحمل مسؤولياتها بوقف الإبادة الجماعية في غزة وفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل

Lebanon 24
10-07-2024 | 06:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وحماية الفلسطينيين من جرائم وانتهاكات الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
10/07/2024 16:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي يشن حرب ترهيب وتهجير قسري بحق سكان مدينة غزة وشمالها (الجزيرة)
lebanon 24
10/07/2024 16:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين للجزيرة مباشر: من الضروري أخلاقيا على الدول العربية أن تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
lebanon 24
10/07/2024 16:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية الطواقم والمؤسسات الصحية
lebanon 24
10/07/2024 16:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:23 | 2024-07-10
09:21 | 2024-07-10
09:17 | 2024-07-10
08:47 | 2024-07-10
08:13 | 2024-07-10
08:09 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24