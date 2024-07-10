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"يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة: المفاوضات ستكون معقدة وستستغرق أسابيع عدة

Lebanon 24
10-07-2024 | 06:53
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