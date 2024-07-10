Advertisement

أخبار عاجلة

تركيا تُعلّق حركة المرور في مضيق البوسفور بعد فشل عملية قطر سفينة عالقة (العربية)

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا بعد تعطل محرك سفينة
lebanon 24
10/07/2024 16:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سفينة تتسبب بتعليق الملاحة في مضيق البوسفور
lebanon 24
10/07/2024 16:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا
lebanon 24
10/07/2024 16:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب زفاف ابن أغنى رجل في آسيا.. حركة المرور ستتوقف لأيام في مدينة هندية
lebanon 24
10/07/2024 16:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:23 | 2024-07-10
09:21 | 2024-07-10
09:17 | 2024-07-10
08:47 | 2024-07-10
08:13 | 2024-07-10
08:09 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24