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وزير الخارجية الأردنية: نرفض أي مقاربة لما يسمى اليوم التالي للحرب لا تأخذ بعين الاعتبار أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:51
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