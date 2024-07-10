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رويترز عن مصادر في الناتو: أعضاء الحلف يتوصلون إلى اتفاق بشأن إعلان القمة الختامي

Lebanon 24
10-07-2024 | 09:21
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