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وزير الخارجية الأميركية: طائرات "إف-16" في طريقها الآن إلى أوكرانيا من الدنمارك

Lebanon 24
10-07-2024 | 09:23
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