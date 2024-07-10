Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: إذا أراد العدوّ الإسرائيليّ أنّ يتوقف إطلاق النار في شمال فلسطين المحتلة فيجب أولا أنّ يتوقف العدوان على غزة

Lebanon 24
10-07-2024 | 10:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الأطراف الدولية أصبحت تدرك أن وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل مرتبط بوقف العدوان في قطاع غزة
lebanon 24
10/07/2024 18:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: جبهة لبنان إلى جانب استنزاف العدو هجّرت عشرات الآلاف من المستوطنين إضافة إلى خسائر اقتصادية وسياحية حتى بات هناك للمرة الأولى حزام أمني في شمال فلسطين المحتلة
lebanon 24
10/07/2024 18:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة ثلاثة شبان إثر إطلاق قوات العدو النار على سيارتهم في بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله (الجزيرة)
lebanon 24
10/07/2024 18:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: جيش العدوّ غير قادر على إخلاء الشمال بسبب خوفه من تسلل مجموعات المقاومة ولا سيما مع خسارة تجهيزاته التجسسية
lebanon 24
10/07/2024 18:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:45 | 2024-07-10
11:19 | 2024-07-10
11:12 | 2024-07-10
11:09 | 2024-07-10
11:07 | 2024-07-10
11:02 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24