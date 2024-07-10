Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: جيش العدوّ غير قادر على إخلاء الشمال بسبب خوفه من تسلل مجموعات المقاومة ولا سيما مع خسارة تجهيزاته التجسسية

Lebanon 24
10-07-2024 | 10:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فضل الله: لا تتوقفوا عن طلب العلم فالمقاومة قادرة على ردع العدوّ
lebanon 24
10/07/2024 18:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: ضرب المواقع يوقع قتلى بجنود العدو وجرحى ما دفعهم للانتشار حول المواقع ما يعني جمع معلومات جديدة وكانت المقاومة قادرة على جمعها حتى صرنا نعلم مكان الخيمة أين
lebanon 24
10/07/2024 18:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد حسن نصرالله: مسيرتنا تملك القدرة على التحمل في المقاومة وبيئتها وجمهورها فلا تسقط لنا راية ولا يتسلل إلينا ضعف
lebanon 24
10/07/2024 18:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لن نتسامح مع أيّ اعتداء يُمكن أن يُقدم عليه العدوّ الاسرائيلي على جنوب لبنان في حال أوقف الحرب في غزة
lebanon 24
10/07/2024 18:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:45 | 2024-07-10
11:19 | 2024-07-10
11:12 | 2024-07-10
11:09 | 2024-07-10
11:07 | 2024-07-10
11:02 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24