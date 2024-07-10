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نصرالله: الجيش الإسرائيلي قتل معظم المدنيين الإسرائيليين إن لم نقل كل المدنيين في 7 تشرين الاول

Lebanon 24
10-07-2024 | 10:16
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