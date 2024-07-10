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نصرالله لغالانت: عندما تطل دباباتك على حدودنا تعرف من ينتظرها فرماتنا ماهرون وقبضاتنا كثيرة وصواريخنا أكثر
Lebanon 24
10-07-2024
|
10:33
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