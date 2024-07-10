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القناة 14 الإسرائيلية: مصلحة السجون تخطط لوضع عدد من الأسرى الفلسطينيين في أقفاص كبيرة لتخفيف ازدحام السجون

Lebanon 24
10-07-2024 | 11:52
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