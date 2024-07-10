Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 نقلا عن جنرال في سلاح الجو الإسرائيلي: موجة رفض الخدمة في الجيش التي سبقت هجوم 7 تشرين الاول أضرت بكفاءتنا

Lebanon 24
10-07-2024 | 11:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن التحذيرات كانت كافية لوقوع هجوم 7 تشرين الاول
lebanon 24
11/07/2024 04:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: فيديو حزب الله يوثق أنظمة الدفاع الجوي التي تشمل بطاريات القبة الحديدية وقاعدة لسلاح البحرية ومنطقة خليج حيفا
lebanon 24
11/07/2024 04:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: تقييم الجيش الإسرائيلي يقدر أن أي هجوم مفاجئ من قبل "حزب الله" سيلحق الضرر بنظام الدفاع الجوي (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2024 04:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يؤكد إسقاط مسيّرة تابعة لسلاح الجو في سماء لبنان وهي الخامسة منذ بدء الحرب
lebanon 24
11/07/2024 04:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:54 | 2024-07-10
19:42 | 2024-07-10
19:30 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
18:45 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24