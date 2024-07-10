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المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: هناك عائلات محاصرة ومصابون في منطقة تل الهوا لا يستطيع أحد الوصول إليهم

Lebanon 24
10-07-2024 | 12:13
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