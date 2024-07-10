Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: الناتو يستطيع وسيدافع عن كل شبر من أراضي الحلف (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-07-2024 | 13:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحلف الناتو: سنشرف على تدريب وتسليح قوات أوكرانية على أراضي الحلفاء لكن هذا لا يعني أننا طرف في الحرب (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/07/2024 04:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: الناتو أصبح لديه قدرات عسكرية أفضل ولا يمكن أن يتفوق علينا أحد (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/07/2024 04:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن في افتتاح قمة الناتو في واشنطن: حلف الناتو أصبح اليوم أكثر قوة (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/07/2024 04:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الناتو لوكالة الصحافة الفرنسية: الناتو "مستعد" للدفاع عن أراضي التحالف (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/07/2024 04:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:54 | 2024-07-10
19:42 | 2024-07-10
19:30 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
18:45 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24