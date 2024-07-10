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وزير خارجية بريطانيا: التقارير عن إصابة مدنيين عقب غارة إسرائيلية قرب مدرسة في عبسان في غزة مروعة

Lebanon 24
10-07-2024 | 13:42
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