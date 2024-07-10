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وسائل إعلام إسرائيلية: كبار حاخامات السفارديم يصدرون تعليمات لطلاب المدارس الدينية بعدم الحضور إلى مكاتب التجنيد

Lebanon 24
10-07-2024 | 14:17
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