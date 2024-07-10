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إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجار 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في هضبة الجولان وإصابة امرأة بجروح طفيفة

Lebanon 24
10-07-2024 | 14:19
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