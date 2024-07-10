Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: سي.إن.إن ستلغي 100 وظيفة ضمن خطة كبيرة للتركيز على المحتوى الرقمي

Lebanon 24
10-07-2024 | 14:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قيادي في حماس لرويترز: التعديلات المطلوبة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة
lebanon 24
11/07/2024 04:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: مصلحة السجون تخطط لوضع عدد من الأسرى الفلسطينيين في أقفاص كبيرة لتخفيف ازدحام السجون
lebanon 24
11/07/2024 04:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر في الناتو: أعضاء الحلف يتوصلون إلى اتفاق بشأن إعلان القمة الختامي
lebanon 24
11/07/2024 04:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لرويترز: حزب الله يستخدم تكنولوجيا خاصة به للتصدي لقدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخباراتية
lebanon 24
11/07/2024 04:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:54 | 2024-07-10
19:42 | 2024-07-10
19:30 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
18:45 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24