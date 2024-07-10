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حزب الله: هاجمنا بالمسيرات الانقضاضية مواقع تمركز ضباط وجنود فوج المدفعية بثكنة يردن وأوقعناهم بين قتيل وجريح

Lebanon 24
10-07-2024 | 15:11
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