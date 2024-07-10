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رئيس لجنة التوثيق بالدفاع المدني في غزة للجزيرة: لم نجد ناجين من كل العائلات التي تم توثيق مسحها حتى الآن

Lebanon 24
10-07-2024 | 15:12
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