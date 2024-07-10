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مسؤول أميركي للجزيرة: أعربنا عن قلقنا من استخدام القنابل زنة 2000 رطل قبيل عملية رفح

Lebanon 24
10-07-2024 | 16:09
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