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إصابة جنديين اثنين من جنود الاحتياط في كتيبة الإسكندروني بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الصبرة وسط غزة

Lebanon 24
10-07-2024 | 17:28
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